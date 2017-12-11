14:20 11 декабря 2017 0

Спасатели применяют специальные телекамеры Фото: сайт Главного управления МЧС Тюменской области

В Тюменской области, где под лед на реке Ишим провалился мальчик, при проведении поисковых работ используют подводные телекамеры. Из-за погодных условий применить водолазные технологии не представляется возможным, сообщили в Главном управлении МЧС региона.

В настоящее время спасатели бурят лунки и осматривают подводное пространство при помощи специальных телекамер. Ранее они применяли другой способ — водолазные погружения — но сейчас изменились погодные условия. «Мы вынуждены изменить характер поисковых работ, поскольку на водоёме происходит становление льда. В соответствии с требованиями по охране труда для безопасной работы водолазов толщина льда должна составлять не менее 20 см. Ежедневно отряд из 25-30 человек работает на месте происшествия. Это и наши сотрудники, и специалисты областной службы экстренного реагирования, и добровольные помощники», — подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин.

Жители Ишима направляют письма президенту РФ из-за того, что поиски мальчика затягиваются — спасатели не могут полноценно приступить к поискам из-за погоды. Представители власти уже отреагировали на ситуацию.