{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,23
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
11 декабря 2017
10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
08:14  12 декабря 2017 0

На Ямале задержали воровку драгоценностей из Узбекистана

Ювелиры Екатеринбурга. Кузьма Кузьмичев, кольцо, ювелирные изделия, украшения, печатка
Драгоценность привлекла уроженку Узбекистана (фото из архива)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе задержана гражданка Узбекистана, которая покинула родину, несмотря на подписку о невыезде. Женщину подозревают в краже кольца с драгоценным камнем.

Транспортные полицейские задержали 24-летнюю беглянку в одном из поездов в Ноябрьске. Девушка призналась правоохранителям, что планировала добраться до Нижневартовска и устроиться там на работу, сообщает ресурс N24.ru. Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания в Новом Уренгое. В ближайшее время ее, вероятно, депортируют на родину.

В Москве ранее произошел другой случай с кражей кольца. Девушка забыла в туалете ресторана драгоценность из розового золота за 900 тысяч рублей, а по возвращению обнаружила, что ее уже кто-то прибрал к рукам. Силовики возбудили уголовное дело по статье «кража».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров