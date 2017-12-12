На Ямале задержали воровку драгоценностей из Узбекистана

08:14 12 декабря 2017 0

Драгоценность привлекла уроженку Узбекистана (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе задержана гражданка Узбекистана, которая покинула родину, несмотря на подписку о невыезде. Женщину подозревают в краже кольца с драгоценным камнем.

Транспортные полицейские задержали 24-летнюю беглянку в одном из поездов в Ноябрьске. Девушка призналась правоохранителям, что планировала добраться до Нижневартовска и устроиться там на работу, сообщает ресурс N24.ru. Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания в Новом Уренгое. В ближайшее время ее, вероятно, депортируют на родину.

В Москве ранее произошел другой случай с кражей кольца. Девушка забыла в туалете ресторана драгоценность из розового золота за 900 тысяч рублей, а по возвращению обнаружила, что ее уже кто-то прибрал к рукам. Силовики возбудили уголовное дело по статье «кража».