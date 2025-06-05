Пасху и День Святой Троицы предложено сделать праздниками и выходными днями в РФ

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Православные праздники предлагают сделать выходными
Православные праздники предлагают сделать выходными Фото:

На рассмотрение в Госдуму России внесли законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздничными днями. Об этом сообщается в тексте законопроекта. Документ предусматривает, что нерабочими станут дни, следующие сразу после указанных религиозных праздников.

«Данный законопроект предлагает определить в качестве нерабочих дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Дня Святой Троицы», — говорится в пояснительном материале, содержание которого приводит РИА Новости. Как указал автор проекта — первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев— установление таких государственных праздников будет способствовать сохранению культурного наследия и укреплению национального единства.

Депутат сообщил, что направил соответствующие обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителям всех парламентских фракций с предложением инициировать широкое обсуждение и совместную доработку данной законодательной инициативы. В письме к Володину Гусев рекомендовал включить вопрос о праздновании Пасхи и Троицы в план работы Госдумы. Дополнительно в документах приводятся слова президента России Владимира Путина о неразрывной связи православия и российской государственности.

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На рассмотрение в Госдуму России внесли законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздничными днями. Об этом сообщается в тексте законопроекта. Документ предусматривает, что нерабочими станут дни, следующие сразу после указанных религиозных праздников. «Данный законопроект предлагает определить в качестве нерабочих дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Дня Святой Троицы», — говорится в пояснительном материале, содержание которого приводит РИА Новости. Как указал автор проекта — первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев— установление таких государственных праздников будет способствовать сохранению культурного наследия и укреплению национального единства. Депутат сообщил, что направил соответствующие обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителям всех парламентских фракций с предложением инициировать широкое обсуждение и совместную доработку данной законодательной инициативы. В письме к Володину Гусев рекомендовал включить вопрос о праздновании Пасхи и Троицы в план работы Госдумы. Дополнительно в документах приводятся слова президента России Владимира Путина о неразрывной связи православия и российской государственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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