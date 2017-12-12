Милонов назвал Украину страной дикарей и гопников

08:20 12 декабря 2017 0

Приличные люди обходят подозрительные места стороной, ответил парламентарий украинскому министру Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал территорию Украины, по которой раньше курсировали российские поезда, «гопническими районами». Поводом для высказывания стали слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который приветствовал решение России пустить железнодорожные составы в обход украинской территории.

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов», — заявил Омелян.

В ответ Милонов сказал, что приличные люди обходят подозрительные районы стороной. «Идут поезда, и эти дикари [украинские радикалы] на них прыгают. К сожалению, существуют гопнические районы, которые приличные люди обходят стороной, потому что не хотят связываться… Лучше обойти их стороной, потому что там не действуют нормы закона и понятия морали», — приводит телеканал 360 слова члена комитета Госдумы по международным делам Виталия Милонова.

Строительство железнодорожной линии в обход украинской территории (ранее российские поезда на южном направлении дважды пересекали границу и двигались по территории Луганской области) было начато в 2015 году, напоминает «Федеральное агентство новостей». Отрезок Журавка-Миллерово длиной 137 км был закончен в августе 2017 года. Он соединил центральную часть России с Черноморским побережьем.

С сентября 2017 года на участке в тестовом режиме открыли грузовое сообщение, с 11 декабря ОАО «РЖД» полностью прекращает движение по старой линии. Всего изменения коснутся 62 пассажирских маршрутов и 30 грузовых.