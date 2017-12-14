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12 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
12:12  14 декабря 2017 0

В Тюмени указы Петра Первого продают на аукционе за полмиллиона рублей. ФОТО

Артефакты датированы 18 векомФото: meshok.net

Тюменский артефакт выставлен на аукционе за 450 тысяч рублей. Рукописи датированы 18 веком, сообщает портал meshok.net.

Стоимость артефактов колеблется от 2000 до 450 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, рукописи находятся в плохом состоянии и вряд ли могут быть куплены за такую цену. Однако главным вопросом остается, как артефакты, оригиналы петровских указов могли попасть в частные руки.

Эксперты озвучили свои версии. Главный научный сотрудник Тобольского историко-архитектурный музея-заповедника Любовь Жучкова считает, что отдельные страницы указов могли быть просто вырваны из книг. «Некоторые указы писались на отдельных листах, а некоторые сшивались в книги, возможно, здесь представлены именно вырванные страницы», — уточнила Любовь Жучкова. По мнению Геннадия Крамора, ученого секретаря Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова, это могут быть вообще списанные документы некого архива.

Оба ученых сошлись во мнении, что артефакты находятся в очень плохом состоянии, в частности, поражены грибком и такие документы должны были уничтожаться, но, возможно, предприимчивые сотрудники архивов отложили их для коллекционеров. Так бумаги попали на аукцион. Также эксперты отметили, что в настоящее время музеи не располагают подобными средствами, чтобы выкупить документы у частников и представить их в своих коллекциях.

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20 тюменских артефактов оказались выставлены на аукцион ФОТО: meshok.net

Наталья Двизова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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