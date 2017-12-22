{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2017
19:41  22 декабря 2017 4

«Сижу на ступеньке». Шуфутинскому не хватило места в новом российском аэропорту. ВИДЕО

Артисту не хватило места в аэропортуФото: скриншот видео

Певец Михаил Шуфутинский пожаловался, что ему не хватило места в бизнес-лаундж-зоне нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. При этом сам аэровокзал он назвал «шикарным».

В Сети Михаил Шуфутинский выложил ролик с жалобой на то, что в воздушном порту не хватает мест для пассажиров. «Новый отель „Платов“, Ростов — шикарный. Бизнес-лаундж — сидеть негде. Для меня места не нашлось. Сижу на ступеньках», — сказал артист. Во время записи несколько пассажиров узнали артиста и предложили ему свое место у столика в обмен на совместное фото.

Аэропорт Платов в Ростовской области начал работать 7 декабря, сообщает RT. Он был построен в рамках подготовки города к чемпионату мира 2018 года. Общая площадь аэропорта составляет более 86 тысяч квадратных метров, пропускная способность — 5 млн пассажиров в год. Как уточняет «Национальная служба новостей», аэропорт был назван в честь героя Отечественной войны 1812 года, атамана Всевеликого войска Донского Матвея Платова. Название будущего аэропорта выбрали сами жители региона.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров