19:41 22 декабря 2017 4

Артисту не хватило места в аэропорту Фото: скриншот видео

Певец Михаил Шуфутинский пожаловался, что ему не хватило места в бизнес-лаундж-зоне нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. При этом сам аэровокзал он назвал «шикарным».

В Сети Михаил Шуфутинский выложил ролик с жалобой на то, что в воздушном порту не хватает мест для пассажиров. «Новый отель „Платов“, Ростов — шикарный. Бизнес-лаундж — сидеть негде. Для меня места не нашлось. Сижу на ступеньках», — сказал артист. Во время записи несколько пассажиров узнали артиста и предложили ему свое место у столика в обмен на совместное фото.

Аэропорт Платов в Ростовской области начал работать 7 декабря, сообщает RT. Он был построен в рамках подготовки города к чемпионату мира 2018 года. Общая площадь аэропорта составляет более 86 тысяч квадратных метров, пропускная способность — 5 млн пассажиров в год. Как уточняет «Национальная служба новостей», аэропорт был назван в честь героя Отечественной войны 1812 года, атамана Всевеликого войска Донского Матвея Платова. Название будущего аэропорта выбрали сами жители региона.