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24 декабря 2017
23 декабря 2017
22:01  23 декабря 2017 3

Пранкеры убедили американского дипломата разобраться с РФ из-за выборов на острове, которого нет. ВИДЕО

Пранкеры Вован и Лексус в Екатеринбурге, кузнецов владимир, столяров алексей, вован и лексус
Вован и Лексус рассказали американскому дипломату о выдуманном островеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Пранкеры Вован и Лексус
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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) под видом премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого разыграли постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Они рассказали американскому дипломату, как Россия вмешалась в выборы на несуществующем острове Биномо.

Остров якобы расположен на юге Китая недалеко от Вьетнама, сообщили пранкеры Никки Хейли. Она в свою очередь пообещала, что уточнит позицию США относительно вмешательства России в выборы на Биномо. Запись разговора выложил на YouTube Владимир Кузнецов. «Некомпетентная Хейли совершенно серьезно заявила, что знает о ситуации на острове и подтвердила, что Путин вмешался в их выборы! Хотя такого острова вообще нет в природе», — написал пранкер.

Также он обсудил с Хейли экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, связи США с Украиной и принятие в ООН резолюции по Иерусалиму.

Видео: YouTube Vovan222prank

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала разговор российских пранкеров с постпредом США при ООН. «В телефонном разговоре с „польским премьером“ американский дипломат сказала, что США „продолжают напоминать России ее место в мире“. Никки, вы действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех „своих местах в мире“? Как-то недальновидно», — написала она в Facebook.

Ранее пранкеры призвали украинского президента Петра Порошенко отпустить Саакашвили, задержанного на митинге в Киеве. Они считают, что дело против него сфабриковано.

Нина Калинина
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