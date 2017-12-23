Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) под видом премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого разыграли постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Они рассказали американскому дипломату, как Россия вмешалась в выборы на несуществующем острове Биномо.
Остров якобы расположен на юге Китая недалеко от Вьетнама, сообщили пранкеры Никки Хейли. Она в свою очередь пообещала, что уточнит позицию США относительно вмешательства России в выборы на Биномо. Запись разговора выложил на YouTube Владимир Кузнецов. «Некомпетентная Хейли совершенно серьезно заявила, что знает о ситуации на острове и подтвердила, что Путин вмешался в их выборы! Хотя такого острова вообще нет в природе», — написал пранкер.
Также он обсудил с Хейли экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, связи США с Украиной и принятие в ООН резолюции по Иерусалиму.
Видео: YouTube Vovan222prank
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала разговор российских пранкеров с постпредом США при ООН. «В телефонном разговоре с „польским премьером“ американский дипломат сказала, что США „продолжают напоминать России ее место в мире“. Никки, вы действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех „своих местах в мире“? Как-то недальновидно», — написала она в Facebook.
Ранее пранкеры призвали украинского президента Петра Порошенко отпустить Саакашвили, задержанного на митинге в Киеве. Они считают, что дело против него сфабриковано.