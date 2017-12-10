К президенту Украины Петру Порошенко обратились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) с призывом отпустить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на свободу. Они считают, что на Украине сфальсифицировали уголовное дело против оппозиционного политика.
Обращение к Порошенко пранкеры опубликовали на странице Столярова в Facebook. «Несмотря на то что Саакашвили является нашим извечным политическим оппонентом, нельзя не отметить мужество экс-губернатора Одессы, практически в одиночку бросившего вызов коррупции, клановости и построению на Украине авторитарного государства. Мы также прекрасно понимаем, что политическое преследование Саакашвили санкционировано именно вами», — написали пранкеры в обращении к украинскому лидеру.
Они считают, что дело против Саакашвили было сфабриковано, а для устранения политического оппонента Порошенко бросил в бой «весь карательный и административный аппарат, все подконтрольные псевдо-СМИ». «Сражайтесь с Саакашвили честно, а не с помощью грязных приемов, — отметили Вован и Лексус. — В связи с чем, призываем вас незамедлительно освободить Михаила Саакашвили, отказаться от дальнейшего преследования, и дать ему свободно вести мирную политическую кампанию в Украине».
В беседе с корреспондентом «URA.RU» 5 декабря пранкеры рассказали, что убедились в личной заинтересованности Порошенко устранить от политической жизни Саакашвили. Для этого Вован и Лексус разыграли украинского лидера от имени премьер-министра Грузии. Порошенко в разговоре тогда дал понять, что опасается обсуждать такие вопросы по телефонной линии, предпочитая спецсвязь.
Михаил Саакашвили, напомним, был арестован в пятницу, 8 декаря. Сейчас он находится под арестом в СБУ. В изоляторе оппозиционный политик объявил голодовку. Между тем в центре Киева в это время проходит марш, организованный сторонниками Саакашвили, они требуют принять закон об импичменте президента Украины.