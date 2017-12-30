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Главные новости Ямала
12:12  30 декабря 2017 0

Из горящей квартиры на Ямале спасли 11 человек. Есть пострадавшие. ВИДЕО

Из окон квартиры валил густой черный дымФото: ГУ МЧС по ЯНАО

Пожарные в Ноябрьске ночью 30 декабря ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме. Людей спасали по автолестницам, троих доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Сообщение о пожаре на улице Космонавтов поступило в 2:15. Когда спасатели прибыли на место, из окон квартиры на четвертом этаже валил густой черный дым. Из горящего здания спасли 11 человек. Пожар был ликвидирован в 2:43, в тушении принимали участие 11 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Видео: «Происшествия Ноябрьск»

Спасатели просят ямальцев не оставлять в проездах у домов автомобили, чтобы не мешать работе МЧС. Также не следует оставлять транспорт на крышках люков пожарных гидрантов.Как писало «URA.RU», ранее число жертв

пожара в ямальском Красноселькупе выросло до семи человек. После ЧП в районе отменили все праздничные мероприятия, а 25 декабря было объявлено днем траура.

Юрий Викторов
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