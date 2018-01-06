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07 января 2018
06 января 2018
Главные новости Москвы
23:00  06 января 2018 0

Россияне из-за Ольги Бузовой стали меньше смотреть телевизор

Бузова Ольга, бузова ольга
Зрители жалуются, что певицы слишком много на ТВФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Ольга Бузова продолжает штурмовать новые вершины не только на отечественном телевидении. Теперь скандальная ведущая «Дома-2» замахнулась на спорт, заявив о готовности стать главным тренером сборной России по футболу. Зрители на форумах уже жалуются, что стали меньше смотреть телевизор из-за ее присутствия на экране.

«Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России, — написала певица в Instagram, комментируя татуировку со своим изображением в форме „Спартака“. — Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года».

Между тем, не все россияне рады активности, с которой Ольга Бузова пытается освоить новые поприща. Некоторые признаются в соцсетях, что устали видеть на экранах ТВ и в заголовках СМИ имя скандальной ведущей. «Все, что не делается — все к лучшему. Раньше у меня на кухне телевизор не выключался, теперь смотрим мало, уж больно много мерзкого в виде Бузеныша», — пишут пользователи на форуме kak2z.ru. «В последнее время (слишком много ее стало везде и всюду) ее появление тошноту вызывает. Если тебя постоянно будут пичкать ягодкой, пусть и любимой, то скоро это пичканье набьет оскомину, а затем вызовет стойкое отвращение.»; «Первый канал, досвидос! С такими звездами живи без меня! Ваще-то эту передачу и раньше не смотрела, а щас и подавно»; «Скоро все магазины будут забиты продуктами с фото буз и игрушками. Она ведь не остановится. Страшно из дома выходить будет. Меня тошнит от нее», — возмущаются жители страны в Сети.

Ранее «URA.RU» писало о том, что кроме скандального проекта «Дом-2» на ТНТ Ольга Бузова взялась вести ток-шоу на «Первом канале» «Бабий бунт». Уже на съемках первых же выпусков теледива устроила скандал — ей не понравилось, что соведущие не дают ей играть главную роль. Вскоре последовала и вторая истерика из-за того, что один из российских ведущих оценил появление Бузовой на «Первом канале» как «фиаско». После такого провала поклонники обрушились с критикой на певицу, посоветовав ей уйти из телепроекта и заняться чем-нибудь другим.

Сергей Снегирев
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