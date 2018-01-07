14:15 07 января 2018 3

Европейцы невольно «подложили свинью» Всемирной торговой организации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Совете Федерации назвали необоснованным требование ЕС о ежегодных выплатах 1,4 млрд евро в качестве компенсации за запрет на ввоз в Россию свинины. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Также он поставил вопрос о целесообразности членства России в ВТО.

Как указал сенатор, эмбарго на импорт европейской свинины было принято в ответ на экономические санкции, список которых с 2014 года лишь расширяется. При этом европейцы не стесняются использовать Всемирную торговую организацию (ВТО) в качестве инструмента борьбы с контрсанкциями.

«Это беспредел. Где была ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдёт так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам даёт участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищённости от санкционной политики, нам это ничего не даёт. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объёме, вплоть до выхода из ВТО», — цитирует RT Джафарова.

Как уже сообщало «URA.RU», ВТО еще в 2016 году сочла неправомерным эмбарго на ввоз свинины, ударившее по сельхозпроизводителям Дании, Германии и Нидерландов. Теперь организация направила их требования о компенсации, размер которой должен повышаться на 15% каждый год, в арбитраж.