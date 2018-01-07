Глава Adidas рассказал, как Запад пострадал от антироссийских санкций

Глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорстед заявил журналистам, что Западу необходимо наладить отношения с Россией, поскольку введенные санкции наносят вред обеим сторонам.
«Тот, кто считает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. На Западе это привело к потере многих рабочих мест. Политики предпочитают замалчивать этот эффект», — приводит РИА «Новости» слова Рорстеда, добавив, что Вашингтону нужно найти общий язык с Москвой. Невозможно противостоять друг другу годами, добавил он.
Ранее, напомним, стало известно, что Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Всемирная торговая организация уже направила требования ЕС к российской стороне в арбитражный суд.