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07 января 2018
Главные новости Москвы
06:52  07 января 2018 3

Глава Adidas рассказал, как Запад пострадал от антироссийских санкций

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Антироссийские санкции вредят не только экономике РФФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорстед заявил журналистам, что Западу необходимо наладить отношения с Россией, поскольку введенные санкции наносят вред обеим сторонам.

«Тот, кто считает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. На Западе это привело к потере многих рабочих мест. Политики предпочитают замалчивать этот эффект», — приводит РИА «Новости» слова Рорстеда, добавив, что Вашингтону нужно найти общий язык с Москвой. Невозможно противостоять друг другу годами, добавил он.

Ранее, напомним, стало известно, что Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Всемирная торговая организация уже направила требования ЕС к российской стороне в арбитражный суд.

Сергей Демин
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