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Главные новости Тюменской области
13:27  10 января 2018 0

В тюменской колонии открылось кафе для свиданий. В меню — курица-гриль, чай и сладости

В тюремном кафе есть постоянный обитатель — попугай КешаФото: УФСИН по Тюменской области

В Тюмени, в исправительной колонии № 1, открылось кафе для свиданий осужденных с родственниками. В меню чай, сладости и даже курица-гриль.

Провести свидание с родственниками в тюремном кафе смогут далеко не все осужденные. Для этого необходима положительная характеристика от администрации исправительного учреждения. Расплатиться за заказ заключенные могут деньгами, которые есть на их лицевых счетах, сообщают «Известия».

Ранее аналогичное кафе для краткосрочных свиданий появилось в местной исправительной колонии №2.

Александр Пономарев
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