В тюремном кафе есть постоянный обитатель — попугай Кеша
В Тюмени, в исправительной колонии № 1, открылось кафе для свиданий осужденных с родственниками. В меню чай, сладости и даже курица-гриль.
Провести свидание с родственниками в тюремном кафе смогут далеко не все осужденные. Для этого необходима положительная характеристика от администрации исправительного учреждения. Расплатиться за заказ заключенные могут деньгами, которые есть на их лицевых счетах, сообщают «Известия».
Ранее аналогичное кафе для краткосрочных свиданий появилось в местной исправительной колонии №2.