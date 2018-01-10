Пайщики лопнувшей финансовой пирамиды вышли на площадь в центре Тюмени

14:21 10 января 2018 1

Учредители пирамиды не отдают деньги сотням тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени обманутые пайщики кредитного потребительского кооператива (КПК) «Тюменский фонд сбережений» прямо на Центральной площади отказались от проведения уже объявленной встречи, сославшись на звонок из полиции.

Вместо предполагаемых 50 человек около памятника Ленину оказались лишь три пайщика, еще человек пять подошли за 15-20 минут. «Расходимся, расходимся, не будет митинга, и завтра не будет пикета. Я пообещала, что не будет никаких этих, — громко объявила одна из пайщиц, Наталья. — Полиция пошла навстречу, встречаемся с полицией, если что, после 20 января продолжим».

Пайщики заявили, что отказались от митингов и пикетов ради встречи со следователем Фото: Надежда Карташова

Как рассказали участницы несостоявшейся встречи корреспонденту «URA.RU», они намеревались в течение трех дней стоять около памятника Ленину, напротив зданий УМВД по Тюменской области и регионального правительства, чтобы предать огласке ситуацию со сгоревшими вкладами в «Тюменском фонде сбережений». По словам одной из женщин, пайщики уже обращались в полицию, в «Единую Россию», к руководству региона, в приемную президента. «Никакой помощи», — посетовала она.

Сегодня от мероприятия на площади, по словам женщин, было решено отказаться после звонка из полиции. Пайщикам пообещали, что завтра, 11 января, они встретятся со следственной группой, которая занимается историей с закрывшимся потребкооперативом.

Поэтому, отметила одна из пайщиц, всех пришедших на площадь сегодня они отправляют, чтобы скопища не было, их предупредили. Всего, по ее словам, в Тюмени, Тобольске и Ишиме пострадали 300 человек.

«Из Тобольска еще должны приехать, видите, в такую даль едут. Мы вчера стояли, все перемерзли, три часа на морозе. Из полиции выходили — спросили: сейчас предвыборная кампания, вы не против них? Мы сказали: нет, мы за свои деньги», — пояснила она. Другая пайщица рассказала, что с 2013 года копила деньги «на похороны» и все ее 200 тысяч пропали в «Тюменском фонде сбережений».

По словам активистки инициативной группы Татьяны, борьба за вклады у тюменцев идет шестой месяц.

«Там много пострадали: и Москва, и Хабаровск, и Дальний Восток. Но нас интересует наш регион. Деньги есть у заемщика, но мы не можем документы истребовать. Это кредиты. Наши деньги отданы в кредиты. Общую сумму мы не знаем по региону. С полицией уже встречались, но там… все в тайне», — сообщила она.

Участники инициативной группы призвали пайщиков расходиться Фото: Надежда Карташова

Как пояснил корреспонденту «URA.RU» председатель городского комитета по межнациональным отношениям Роман Малыгин, никакого митинга или пикета пайщики не проводили, а сегодня у них прошла просто организационная встреча. По словам собеседника агентства, пайщики объявили о своем желании вынести проблему в публичное пространство еще в декабре. Тогда же городские чиновники сообщили о вопросах вкладчиков «Тюменского фонда сбережений» областным властям, была поставлена в известность и полиция.

«Пайщики не сторонники проведения публичного мероприятия. Мы с ними договорились, что гораздо эффективнее решение их вопроса будет путем проведения встречи со следователем, который ведет это дело, с областными органами власти», — пояснил он, подчеркнув, что сегодня никакого публичного мероприятия не было: «Ни один из них не стоял с плакатом». Встреча же назначена на 10 часов, 11 января.

В пресс-службе УМВД по области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) продолжается, и подтвердили информацию о назначенной на четверг встрече следователя с пайщиками.

«URA.RU» уже писало о проблеме пайщиков «Тюменского фонда сбережений». Кооператив поначалу предлагал по вкладам сумасшедшие проценты и исправно платил их до августа 2017 года, когда пайщикам сказали, что задержки выплат связаны с переходом на новую программу, а потом отделения и вовсе закрылись. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследует тюменская полиция. С аналогичной проблемой столкнулись и вкладчики «Уральского фонда сбережений» в Свердловской области.