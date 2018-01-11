Последнее крупное месторождение нефти в России нашли в УрФО

Последним крупным российским месторождением нефти является Ростовцевское месторождение на Ямале. По словам главы Министерства природы РФ Сергея Донского, данный участок не будет выставляться на продажу.
Как отметил Донской, большинство крупных и средних нефтяных месторождений уже распределены. Сейчас в России насчитывается 418 нетронутых нефтесодержащих участков, главный из которых расположен в Ямало-Ненецком автономном округе. «Это Ростовцевское месторождение, оно находится на территории заказника регионального значения „Ямальский“, но объекты на особо охраняемых природных территориях, разумеется, не будут лицензироваться», — заявил Донской в интервью РБК.
Глава Минприроды отметил, что большинство новых месторождений по своим запасам относятся к мелким, однако это не значит, что нефтяные ресурсы России на исходе. Компании осваивают новые месторождения на тех участках, лицензиями на которые уже владеют и занимаются геологоразведкой на действующих нефтесодержащих участках. «Одна из ключевых задач — стимулировать компании активно вкладываться в геологоразведку и вести работу на открытие новых месторождений самостоятельно», — заключил Донской.