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Главные новости Ямала
21:51  11 января 2018 0

Последнее крупное месторождение нефти в России нашли в УрФО

Природа Ямало-Ненецкого автономного округа, экология, осень, добыча нефти, нефтяная вышка, природа ямала, природные ресурсы
Крупнейшее нетронутое нефтяное месторождение России расположено на ЯмалеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последним крупным российским месторождением нефти является Ростовцевское месторождение на Ямале. По словам главы Министерства природы РФ Сергея Донского, данный участок не будет выставляться на продажу.

Как отметил Донской, большинство крупных и средних нефтяных месторождений уже распределены. Сейчас в России насчитывается 418 нетронутых нефтесодержащих участков, главный из которых расположен в Ямало-Ненецком автономном округе. «Это Ростовцевское месторождение, оно находится на территории заказника регионального значения „Ямальский“, но объекты на особо охраняемых природных территориях, разумеется, не будут лицензироваться», — заявил Донской в интервью РБК.

Глава Минприроды отметил, что большинство новых месторождений по своим запасам относятся к мелким, однако это не значит, что нефтяные ресурсы России на исходе. Компании осваивают новые месторождения на тех участках, лицензиями на которые уже владеют и занимаются геологоразведкой на действующих нефтесодержащих участках. «Одна из ключевых задач — стимулировать компании активно вкладываться в геологоразведку и вести работу на открытие новых месторождений самостоятельно», — заключил Донской.

Сергей Макеев
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