Под Тюменью злоумышленники украли кроликов, чтобы продать, но животные сбежали

10:46 14 января 2018 2

Мужчины украли кроликов, так как не смогли купить алкоголь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области злоумышленники похитили у женщины пятерых кроликов, чтобы продать их, но им это не удалось. Как сообщает «Мегатюмень» со ссылкой на УМВД по Тюменской области, животные от них сбежали.

Владелица кроликов, узнав о их пропаже, обратилась в полицию. Вскоре в дежурную часть Заводоуковска были доставлены двое ее знакомых, которых и подозревают в краже животных. По словам женщины, она содержит небольшой продуктовый магазин. Ночью подозреваемые приходили к ней за выпивкой, но она не продала им алкоголь в соответствии с законом. Вернувшись домой, мужчины вспомнили, что у хозяйки магазина есть кролики, и решили украсть их, чтобы продать, но животные от них сбежали.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.