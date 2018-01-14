{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
Главные новости Тюменской области
10:46  14 января 2018 2

Под Тюменью злоумышленники украли кроликов, чтобы продать, но животные сбежали

Клуб
Мужчины украли кроликов, так как не смогли купить алкогольФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области злоумышленники похитили у женщины пятерых кроликов, чтобы продать их, но им это не удалось. Как сообщает «Мегатюмень» со ссылкой на УМВД по Тюменской области, животные от них сбежали.

Владелица кроликов, узнав о их пропаже, обратилась в полицию. Вскоре в дежурную часть Заводоуковска были доставлены двое ее знакомых, которых и подозревают в краже животных. По словам женщины, она содержит небольшой продуктовый магазин. Ночью подозреваемые приходили к ней за выпивкой, но она не продала им алкоголь в соответствии с законом. Вернувшись домой, мужчины вспомнили, что у хозяйки магазина есть кролики, и решили украсть их, чтобы продать, но животные от них сбежали.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров