Бывшего генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова, задержанного два месяца назад по обвинению в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), оставили в СИЗО Салехарда по решению федерального судьи Григория Шнайдермана.
Как стало известно «URA.RU» из источников в силовых ведомствах, занимающихся расследованием, в конце декабря 2017 года Павлу Крюкову предъявлено еще одно обвинение — по факту получения 19 млн рублей в качестве коммерческого подкупа.
Бывшего генерального директора дочернего предприятия «Газпромнефти» в Ноябрьске задержали с поличным при получении суммы в размере более 1 миллиона рублей. По версии следствия, за эти деньги руководитель «дочки» АО «Газпромнефть» планировал помочь посторонней коммерческой структуре решить ее вопросы, используя свои служебные полномочия.
Сразу после ареста исполком Ноябрьского городского отделения партии «Единая Россия» принял решение о приостановлении членства в партии Павла Крюкова. До ареста генеральный директор компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» занимал должность секретаря местного отделения партии.
Задержанному вместе с «нефтяным генералом» Ревазу Порфирову, бывшему заместителю начальника Северо-уральского управления Ростехнадзора, также было предъявлено обвинение в посредничестве при коммерческом подкупе между АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и подрядными организациями (ст. 204.1, часть 3 УК РФ). Сейчас бывший федеральный служащий находится в Тюменском СИЗО. Завтра истекает двухмесячный срок задержания под стражей обвиняемого. Словики не сомневаются, что срок задержания будет продлен еще на два месяца, так же как и для Павла Крюкова.
В декабря Порфирову было предъявлено обвинение по той же статье еще на одну сумму, а в январе возбудили еще одно дело — по получению взятки от представителей «Ноябрьскнефтегаза» — и предъявили обвинение по ч.5 ст. 290,Уголовного Кодекса РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере с по предварительному сговору). Максимальное наказание предусмотренное этой статьей — до 12 лет заключения под стражей.