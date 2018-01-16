18:33 16 января 2018 2

Тюменский депутат усмотрел предвыборную многоходовку в истории с олимпийской символикой российской сборной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Тюменской городской Думы Игорь Ракша предложил российской олимпийской сборной в Корее выступить с государственной символикой Российской империи. Таким образом тюменец ответил на предложение Эдгара Запашного об олимпийской форме с символикой СССР. Ракша считает, что за предложением Запашного на самом деле стоит не что иное, как попытка коммунистов повлиять на исход выборов президента в России.

«Это многоходовая партия: сначала мы лишаем спортсменов геральдики страны, потом предлагаем им символику коммунистического государства (то есть в настоящий момент КПРФ), и все это перед выборами президента, — говорит Ракша. — Я сам рождён в СССР и горжусь победами страны, но почему бы нам не использовать символы Российской империи — страны с тысячелетней и более великой историей?».

По мнению депутата, тема выступления российской сборной без государственной символики будет будоражить общественное мнение вплоть до начала Олимпиады. «Красно-белая форма как нельзя лучше подходит под символику СССР, но я вижу в этом только одну задачу — продвижение КПРФ на выборах президента», — подчеркнул депутат.

Впрочем, предложение Ракши выступить под имперским флагом вряд ли будут услышано: Международный олимпийский комитет заявил, что намерен рассмотреть возможность использования российскими спортсменами на Олимпиаде именно флага и гимна СССР.

Самим спортсменам, занятым подготовкой к Играм, некогда следить за спорами вокруг их формы. Однако, как заявил «URA.RU» многократный чемпион мира и Европы по боксу, депутат думы Тюменской области Евгений Макаренко, все «полумеры», которые предлагают российские общественные деятели, вряд ли могут подсластить горечь отсутствия российской символики на Играх: «Одно дело — стоять на пьедестале и слушать свой гимн, видеть флаг своей страны, другое дело — выступать под какой-то нейтральной атрибутикой».

Чемпион мира отметил, что ему понравилась идея Запашного: «Я все же родился в СССР, начинал выступать под этим флагом. Поэтому мне и ближе именно эта символика». По мнению боксера, отсутствие символики страны может повлиять негативно на результаты спортсменов, поэтому им важна поддержка сограждан.

Во вторник, 16 января, стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета отдельно рассмотрит возможность для россиян использовать советский флаг на Играх в 2018 году.