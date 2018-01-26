19:06 26 января 2018 0

Дмитрию Кобылкину пора проехаться по муниципалитетам — заждались Фото: Владимир Жабриков

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на следующей неделе посетит ряд муниципалитетов округа. Где ждут губернатора и чего ждать муниципалитетам — стало известно «URA.RU».

После успешного заграничного вояжа в Берлин на «Зеленую неделю», где по достоинству оценили экспортный потенциал российского арктического региона, губернатор сосредоточится на внутренних делах округа. В первую очередь губернатор отправится в Ямальский район. Как стало известно агентству, одна из главных задач главы региона — рассказать местному населению об утвержденной в начале года «Народной программе развития КМНС» (коренных малочисленных народов Севера).

В Новом Уренгое официальная часть визита будет проходить под флагами «Комфортной городской среды» и повсеместного благоустройства. Инсайдеры добавляют, что в кулуарах городской администрации ждут и кадровых ротаций. В частности, говорят об уходе с поста одного из заместителей главы. Официально в администрации эту информацию пока не подтверждают.

Можно предположить, что губернатор в начале февраля проедет мимо Ноябрьска и посетит Губкинский, где жители ждут его приезда с большим нетерпением. Дмитрий Кобылкин на «прямой линии» 19 декабря обещал жителям самого молодого ямальского города наведаться в муниципалитет и разобраться лично с теми, «кто там спотыкается». Глава администрации Губкинского через несколько дней после этого заявления отправил в отставку одного из своих замов. Но после скандала с приемкой недостроенного дома под ударом находится и первый замглавы Роман Галкин.

По информации агентства, это только первая часть большого турне губернатора по муниципальным образованиям округа. Вторая часть начнется ближе к началу марта. И в этот раз губернатор намерен не только посетить традиционно неспокойный Ноябрьск в самую горячую предвыборную пору, но и провести там полноценный рабочий день, а то и два.