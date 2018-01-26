{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
25 января 2018
24 января 2018
19:06  26 января 2018 0

Кобылкин после поездки в Берлин отправится в тур по региону. На местах ждут громких отставок

Дмитрию Кобылкину пора проехаться по муниципалитетам — заждалисьФото: Владимир Жабриков

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на следующей неделе посетит ряд муниципалитетов округа. Где ждут губернатора и чего ждать муниципалитетам — стало известно «URA.RU».

После успешного заграничного вояжа в Берлин на «Зеленую неделю», где по достоинству оценили экспортный потенциал российского арктического региона, губернатор сосредоточится на внутренних делах округа. В первую очередь губернатор отправится в Ямальский район. Как стало известно агентству, одна из главных задач главы региона — рассказать местному населению об утвержденной в начале года «Народной программе развития КМНС» (коренных малочисленных народов Севера).

В Новом Уренгое официальная часть визита будет проходить под флагами «Комфортной городской среды» и повсеместного благоустройства. Инсайдеры добавляют, что в кулуарах городской администрации ждут и кадровых ротаций. В частности, говорят об уходе с поста одного из заместителей главы. Официально в администрации эту информацию пока не подтверждают.

Можно предположить, что губернатор в начале февраля проедет мимо Ноябрьска и посетит Губкинский, где жители ждут его приезда с большим нетерпением. Дмитрий Кобылкин на «прямой линии» 19 декабря обещал жителям самого молодого ямальского города наведаться в муниципалитет и разобраться лично с теми, «кто там спотыкается». Глава администрации Губкинского через несколько дней после этого заявления отправил в отставку одного из своих замов. Но после скандала с приемкой недостроенного дома под ударом находится и первый замглавы Роман Галкин.

По информации агентства, это только первая часть большого турне губернатора по муниципальным образованиям округа. Вторая часть начнется ближе к началу марта. И в этот раз губернатор намерен не только посетить традиционно неспокойный Ноябрьск в самую горячую предвыборную пору, но и провести там полноценный рабочий день, а то и два.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров