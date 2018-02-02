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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:13  02 февраля 2018 0

Путин пошутил о работе комбайнером после поражения на выборах

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин посетил Ростов-на-ДонуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Президент России Владимир Путин в случае поражения на выборах в марте 2018 года пойдет работать комбайнером. Об этом он в шутку заявил во время визита на завод «Ростсельмаш» в Ростов-на-Дону.

«Если что, после 18 марта пойду работать комбайнёром», — заявил он, за руль обучающего симулятора зерноуборочного комбайна, пишет RT.

Испытанный президентом модуль, как рассказали на заводе, может применяться и в сельскохозяйственных учебных заведениях, и на предприятиях для повышения квалификации персонала.

Сергей Демин
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