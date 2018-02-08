Бастрыкина просят взять под особый контроль дело о «тобольской мясорубке»

18:00 08 февраля 2018 0

Дело о жестоком убийстве тоболяка расследует Следственный комитет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич намерен написать депутатское обращение в Следственный комитет РФ с просьбой взять под особый контроль расследование жестокого убийства в Тобольске. История получила большой общественный резонанс, жители Тобольска и области в соцсетях требуют наказать убийц Виталия Мишина. Молодого человека увезли в багажнике от тобольского кафе и в лесу зарубили топором.

Как рассказал Юрий Юхневич корреспонденту «URA.RU», он намерен разобраться в этой истории и сейчас готовит письмо в СКР с просьбой взять под особый контроль расследование убийства. Тоболяки в соцсетях требуют серьезного наказания злоумышленникам, при этом возмущение людей вызвало то, что одного из обвиняемых якобы выпустили из-под стражи. В группе «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» объявлено голосование под требованием к прокуратуре взять под особый контроль расследование этого убийства. На данный момент требование поддержали 2670 человек. Оперативно получить комментарий по этому поводу в СУ СКР по Тюменской области не удалось.

«URA.RU» уже писало о жестоком убийстве в Тобольске. В пресс-службе СУ СКР ранее сообщили, что 27-летний тоболяк познакомился в кафе «Джентльмен» с двумя молодыми людьми, потом к ним присоединился еще один. Мужчины поругались. На улице трое друзей засунули нового знакомого в багажник и вывезли в лесной массив в районе поселка Прииртышский. Там один из негодяев изрубил тоболяка топором — смерть наступила на месте. Подозреваемые были задержаны, двух из них заключили под стражу, третий обвиняемый помещен под домашний арест. Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц).