В Тюмени закрывают на карантин все школы

20:05 14 февраля 2018 1

Родители ждали объявления карантина с начала недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские школы будут с 16 по 22 февраля закрыты на карантин в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа. Как стало известно «URA.RU», санитарно-эпидемиологическая комиссия приняла такое решение вечером в среду, 14 февраля, распоряжение о приостановлении учебного процесса уже подписано.

На период карантина будут приостановлены занятия по дополнительному образованию и отменены культурные и спортивные мероприятия. В департаменте образования отметили, несмотря на то, что занятия прекратились, школьники получают задания дистанционно.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в Тюмени за сутки на карантин были закрыты более 30 классов в 15 школах. Всего дети не учились в 65 классах тюменских школ. За минувшую неделю в Тюменской области заболело ОРВИ более 18000 человек, в Тюмени количество больных увеличилось на 12000. Как пояснили в департаменте здравоохранения региона, большая часть больных — это дети до 14 лет.