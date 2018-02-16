Джордж Мартин отложил выход новой книги из цикла «Игра престолов»

02:30 16 февраля 2018 0

В 2018 году писатель планирует выпустить только одну книгу дилогии о династии Таргариенов Фото: Wikimedia Commons, Gage Skidmore

Известный американский писатель Джордж Мартин не планирует выпускать шестую часть из цикла «Песнь льда и пламени» в 2018 году. Читатели пока могут рассчитывать только на первый том дилогии «Пламя и кровь».

В планах писателя завершить работу над предпоследней книгой цикла «Песнь льда и пламени», ставшей литературной основой телесериала «Игра престолов», только после завершения дилогии, передает Life. Роман будет называться «Ветра зимы». Ранее предполагалось, что книга будет закончена между 2015—2018 годами, сообщает «Лента.ру».

Начиная с 1996 года Джордж Мартин написал пять романов фэнтезийной эпопеи. В июле прошлого года автор анонсировал еще две новые книги. Произведения американского писателя легли в основу одного из самых популярных сериалов «Игра престолов». Лента добилась признания критиков и множества наград, в том числе восьми премий «Эмми» и одного «Золотого глобуса».

Напомним, поклонники «Игры престолов» смогли вычислить, кому же достанется Железный трон Вестероса. Как писало «URA.RU», один из пользователей портала Reddit пересмотрел все семь сезонов телесериала, провел анализ хронометража, установив, кто из персонажей появляется на экране больше всего.