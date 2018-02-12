Фанаты «Игры престолов» выяснили, кому достанется Железный трон

Фанаты известного сериала «Игра престолов» смогли вычислить, кому же достанется Железный трон Вестероса. Пользователь портала Reddit пересмотрел все семь сезонов фэнтезийной эпопеи и провел анализ хронометража, кто из персонажей саги занимает больше всего экранного времени.
Оказалось, что дольше всего зрители видели на экране короля Севера Джона Сноу. Зрители сериала лицезрели его в общей сложности 338 минут. На одну минуту меньше было выделено авторами Тириону Ланнистеру. И замыкает тройку лидеров Мать драконов Дейенерис Таргариен — она находилась в кадре 276 минут, передает телеканал 360.
Далее следуют Санса Старк (238), Серсея (236), Арья (224), Джейме (199), Сэмвелл Тарли (143), «король френдзоны» Джорах Мормонт (142), а также Теон Грейджой (136). Всего в список вошли 111 персонажей сериала. Таким образом, поклонники «Игры престолов» сделали вывод, что именно Джон Сноу займет Железный трон. Отмечается, что на Короля Ночи было отведено всего 8 минут за все семь сезонов.
«Игра престолов» является одним из самых популярных сериалов за всю историю телевидения. Сюжет основан на цикле романов «Песнь Льда и Огня» известного писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Телесериал получил множество наград, в том числе восемь премий «Эмми» и одну статуэтку «Золотого глобуса».