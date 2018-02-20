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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:58  20 февраля 2018 24

Российским олимпийцам подарят 140 роскошных иномарок. ВИДЕО

Клипарт. Екатеринбург, BMW
Вручение машин состоится 28 февраляФото: Александр Константинов © URA.RU
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Фонд поддержки олимпийцев закупил 140 роскошных немецких иномарок для российских призеров Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Видео с машинами для спортсменов из автосалона опубликовали в Сети. Вручение подарков пройдет 28 февраля.

На кадрах видеозаписи из салона можно рассмотреть ряды машин BMW моделей Х4, Х5 и Х6. Двери и капоты машин украшает символика Фонда поддержки олимпийцев России, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По данным издания всего для спортсменов подготовлено 140 автомобилей.

Отмечается, что золотым призерам Олимпийских игр 2016 года, состоявшихся в Рио-де-Жанейро, дарили BMW модели X6, за серебряную медаль — модель Х4, за «бронзу» — Х3. Позже стало и известно, что спортсмены продавали эти машины.

Иван Шестак
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