22:58 20 февраля 2018 24

Вручение машин состоится 28 февраля Фото: Александр Константинов © URA.RU

Фонд поддержки олимпийцев закупил 140 роскошных немецких иномарок для российских призеров Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Видео с машинами для спортсменов из автосалона опубликовали в Сети. Вручение подарков пройдет 28 февраля.

На кадрах видеозаписи из салона можно рассмотреть ряды машин BMW моделей Х4, Х5 и Х6. Двери и капоты машин украшает символика Фонда поддержки олимпийцев России, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По данным издания всего для спортсменов подготовлено 140 автомобилей.

Отмечается, что золотым призерам Олимпийских игр 2016 года, состоявшихся в Рио-де-Жанейро, дарили BMW модели X6, за серебряную медаль — модель Х4, за «бронзу» — Х3. Позже стало и известно, что спортсмены продавали эти машины.