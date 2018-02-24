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24 февраля 2018
23 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:05  24 февраля 2018 0

В Европе массово записываются на курсы по изгнанию демонов. «Спрос огромный»

Клипарт. Италия. Рим , собор святого петра, рим
Целую неделю в Риме будут интенсивно учить борцов с нечистой силойФото: Наталия Вершинина © URA.RU

В Папском университете Regina Apostolorum в Риме в апреле проведут специальный курс по экзорцизму. Священников будут обучать специфическим обрядам в связи с огромным спросом на услуги по изгнанию демонов и бесов.

По словам сицилийского экзорциста Бениньо Палила, прежде чем попасть со своими проблемами к священнику, люди часто идут к гадалкам и колдунам, «открывая дверь дьяволу и одержимости», пишет «Русская планета». В итоге демоническая активность и спрос на услуги экзорцистов в Европе постоянно растет: только в Италии они получают до полумиллиона заказов в год.

Помимо священников, перед слушателями курсов выступят и другие специалисты, в том числе психологи и эксперты по сектам — ведь далеко не все проблемы страдающих «от бесов» реально связаны с потусторонним, добавляет «Экономика сегодня».

Ватикан официально признал Международную ассоциацию экзорцистов и одобрил экзорцизм как таковой в 2014 году. В России, как уже сообщало «URA.RU», подобными проблемами вынуждена заниматься полиция. Так, недавно в Сеть попал рапорт офицера из Ростова, который педантично докладывает начальству об «атаке нечистой силы» на подведомственной территории и рекомендациях заявителю в этой связи. Об одержимости бесами рассказывают и православные священники. По словам патриарха Кирилла, российские коллеги ватиканских экзорцистов также обладают высокоэффективными методиками борьбы с демоническими проявлениями.

Владимир Васин
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