Иероманах Феодорит (Сеньчуков), который по совместительству работает врачом скорой помощи, рассказал, как смертельно больной пациент боролся с бесом незадолго до кончины. Мужчина находился в коме, а потом резко открыл глаза и начал бешено мотать головой.
Иеромонах рассказал, что больной находился в коме уже несколько недель. Его перевозили в реанимационное отделение института Склифософского, когда внезапно он открыл глаза и стал мотать головой, «будто отмахивался от кого-то».
После этого, говорит иеромонах, больной снова отключился и больше не приходил в себя. «До сих пор не могу забыть реплику фельдшера, сопровождавшего меня на тот вызов: „Не знаю, есть Бог или нет, но то, что есть бесы, я теперь знаю определенно“. В реанимации позднее этот пациент скончался», — поделился монах историей с «Московским комсомольцем»
Феодорит почти десять лет совмещает работу врача-реаниматолога на «скорой» и служение в храме. В медицине он больше 30 лет. Работал в институте Склифосовского и Первой инфекционной больнице, а девять лет назад принял постриг и надел монашескую рясу.