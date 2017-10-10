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10 октября 2017
18:13  10 октября 2017 1

«Открыл глаза и стал мотать головой». Священник-реаниматолог рассказал, как умирающие борются с бесами

Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, правительство челябинской области, скорая помошь
Работу на "скорой" со службой в церкви иероманах Феодорит совмещает почти десять летФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Иероманах Феодорит (Сеньчуков), который по совместительству работает врачом скорой помощи, рассказал, как смертельно больной пациент боролся с бесом незадолго до кончины. Мужчина находился в коме, а потом резко открыл глаза и начал бешено мотать головой.

Иеромонах рассказал, что больной находился в коме уже несколько недель. Его перевозили в реанимационное отделение института Склифософского, когда внезапно он открыл глаза и стал мотать головой, «будто отмахивался от кого-то».

После этого, говорит иеромонах, больной снова отключился и больше не приходил в себя. «До сих пор не могу забыть реплику фельдшера, сопровождавшего меня на тот вызов: „Не знаю, есть Бог или нет, но то, что есть бесы, я теперь знаю определенно“. В реанимации позднее этот пациент скончался», — поделился монах историей с «Московским комсомольцем»

Феодорит почти десять лет совмещает работу врача-реаниматолога на «скорой» и служение в храме. В медицине он больше 30 лет. Работал в институте Склифосовского и Первой инфекционной больнице, а девять лет назад принял постриг и надел монашескую рясу.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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