Тобольским полицейским, крышевавшим бордель, требуют ужесточить наказание

16:11 27 февраля 2018 2

Бывшие стражи порядка могут провести за решеткой больше семи лет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Прокуратура обжаловала слишком мягкий, на ее взгляд, приговор участникам громкого дела в Тобольске. Речь идет о сотрудниках полиции, крышевавших интим-салон в духовной столице Сибири. Прокурор запросил для экс-начальника отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» Игоря Белозерцева 7,5 лет лишения свободы, а для его бывшего заместителя Дениса Ефремова — 7 лет.

Напомним, в 2017 году руководитель городского отдела уголовного розыска Игорь Белозерцев и его заместитель Денис Ефремов были арестованы за получение взятки от сети интим-салонов, в которую входят заведения «Менс хаус» и «Лиму Лиму». Одно из прозвищ таких заведений в Тобольске — «Кооператив Сосулька». Уголовное дело на экс-сотрудников полиции было заведено после того, как в январе 2017 года они «провели» оперативно-розыскные мероприятия в спа-салоне Тобольска. По версии следствия, Белозерцев и Ефремов решили заодно «уговорить» управляющую заведением на ежемесячное «вознаграждение» в 100 тысяч рублей за то, что полицейские будут закрывать глаза на выявленные нарушения и предупреждать о проверках. Женщина передала стражам порядка половину этой суммы, а затем обратилась в службу собственной безопасности регионального УМВД.

Приговор бывшим полицейским был вынесен 6 февраля этого года. Суд признал экс-начальника отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» Игоря Белозерцева и его бывшего зама Дениса Ефремова виновными во взяточничестве. Каждому из них назначили наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима. Как уже сообщало «URA.RU», резонансное расследование известно как «дело кооператива „Сосулька“» (так было прозвано одно из заведений сети интим-салонов в Тобольске, которое «крышевали» бывшие полицейские). До последнего момента многие горожане были уверены, что дело развалится в суде — накануне решающего заседания один из фигурантов неожиданно угодил в больницу.