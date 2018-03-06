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06 марта 2018
05 марта 2018
17:08  06 марта 2018 7

В машине югорских полицейских на ходу отпал руль. «Ну че, напарник, как поедем?» ВИДЕО

Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, полиция, мигалка, дпс, госавтоинспекция, гибдд
Сотрудники ДПС попали в курьезную ситуациюФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

У сотрудников ДПС в Нижневартовске ХМАО-Югры на ходу отвалился руль у автомобиля. Полицейские посмеялись над курьезной ситуацией и засняли инцидент на видео. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

На кадрах видно, что служебный автомобиль Госавтоинспецкции остановился посреди улицы, перекрыв ее. По словам одного из сотрудников ДПС, машина не смогла зайти в поворот. «Ну че, напарник, как поедем?» — шутят они. Судя по записи, инцидент произошел в темное время суток, поэтому полицейские не создали помех для движения других машин и не особо торопились убрать авто с проезжей части. В ГИБДД Нижневартовска оперативно получить комментарий не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ребенок разбил голову после падения с аттракциона «сигвей», у которого на ходу отпал руль. Происшествие случилось в торговом центре Сургута.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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