У сотрудников ДПС в Нижневартовске ХМАО-Югры на ходу отвалился руль у автомобиля. Полицейские посмеялись над курьезной ситуацией и засняли инцидент на видео. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
На кадрах видно, что служебный автомобиль Госавтоинспецкции остановился посреди улицы, перекрыв ее. По словам одного из сотрудников ДПС, машина не смогла зайти в поворот. «Ну че, напарник, как поедем?» — шутят они. Судя по записи, инцидент произошел в темное время суток, поэтому полицейские не создали помех для движения других машин и не особо торопились убрать авто с проезжей части. В ГИБДД Нижневартовска оперативно получить комментарий не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало, что ребенок разбил голову после падения с аттракциона «сигвей», у которого на ходу отпал руль. Происшествие случилось в торговом центре Сургута.