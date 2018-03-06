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06 марта 2018
18:26  06 марта 2018 7

Милонов обозвал Собчак «политической чучундрой»

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Депутат Милонов считает, что Собчак жила «в шоколаде»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Ксению Собчак «политической чучундрой». Он считает, что выборы президента — это для нее новое шоу, где она пробует себя в качестве ведущей.

Народный избранник в передаче «За углом» заявил, что Собчак нельзя воспринимать как серьезную политическую фигуру. «Еще недавно она с задранной юбкой выплясывала пошлые канканы на кокаиновых вечеринках Москвы, все эти эпатажные выходки были еще вчера, а сегодня она считает себя кандидатом в президенты — на высший государственный пост в стране», — цитирует Милонова Life.ru.

Депутат считает, что Собчак «без разницы, судить участников „Дома-2“ или сидеть на дебатах, ей все едино». Милонов уверен, что поведение телезвезды обусловлено тем, что она жила «в шоколаде» и вела разгульную жизнь в 90-е годы, когда многие другие были в полной нищете. Политик добавляет, что Собчак должна быть благодарна Путину за порядочное отношение к ее семье.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Сергея Бабурина от «Российского общенародного союза», Максима Сурайкина от «Коммунистов России», Ксении Собчак от «Гражданской инициативы», Владимира Жириновского от ЛДПР, Григория Явлинского от «Яблока», самовыдвиженнца Владимира Путина, Бориса Титова от «Партии Роста» и Павла Грудинина от КПРФ.

Ольга Кулакова
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