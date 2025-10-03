В Госдуме хотят упростить получение звания «Ветеран труда»

Звание «Ветеран труда» можно будет получить проще
В Госдуме хотят упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания «Ветеран труда». Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил соответствующее обращение главе Минпромторга Антону Алиханову.

«Обращаюсь с просьбой рассмотреть возможность оптимизации процедуры получения статуса „Ветеран труда“ для работников отраслей промышленности. Существующая система сильно забюрократизирована. Работники предприятий могут получить его только после прохождения многоуровневой системы награждений», — передает РИА Новости.

Отмечается, что старая система создает барьеры, ограничивая признание заслуг многих работников предприятий. В результате граждане, которые всю свою жизнь отработали в тяжелых условиях, не могут получить заслуженное признание.

Ранее Миронов предложил внести изменения в правила присвоения почетного звания «Ветеран труда» для медработников. Инициатива предусматривает расширение критериев: перечень могут войти медики, оформившие два и более патента на изобретения в медицине.

