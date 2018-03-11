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11 марта 2018
Главные новости Москвы
16:19  11 марта 2018 0

Собчак ответила главе МИД Украины на слова про «политическую шизофрению». «Сам такой»

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Кандидат в президенты РФ расстроена ответом из КиеваФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отреагировала на заявление главы МИД Украины Павла Климкина про «политическую шизофрению». По ее словам, дипломату прежде стоило бы задуматься о логичности собственного поведения.

Собчак отметила, что хотела бы ответить высшему должностному лицу Украины «в духе „сам такой“». «Но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет», — цитирует кандидата телеканал RT.

Ранее Собчак направила в Киев прошение разрешить ей въезд в Крым, который считает украинской территорией, для ведения там своей агитационной кампании, напоминает Newinform.com. Климкин назвал эту ее просьбу «политической шизофренией», пояснив, что его страна все-равно никогда не признает любые выборы на территории полуострова.

Визит в Крым Собчак планировала совершить в рамках своей избирательной кампании по выборам президента РФ. В марте россиянам предстоит выбрать нового главу государства. В список претендентов помимо Собчак («Гражданская инициатива») входят так же: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Владимир Путин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Игорь Чукреев
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