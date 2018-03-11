В Москве задержана председатель партии «Яблоко»

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова задержана в Останкинском районе Москвы. Она участвовала в митинге, на который ждали лидера партии Григория Явлинского.
«Задержали на митинге против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Полиции не понравилось, что я говорила о том, что скоро выборы. Сейчас в ОВД Останкино», — написала Слабунова на своей странице в Twitter.
Как объясняют в партии, изначально на митинг приглашали Григория Явлинского. Глава муниципального округа предлагал ему выступить на мероприятии «День матери в Останкино», на котором жители собирались выступить против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Сам лидер партии принять участие не смог, поэтому туда отправилась Слабунова в качестве его доверенного лица.
Основанием для задержания стал призыв идти на выборы. Представители полиции усмотрели в этом незаконную агитацию в пользу кандидата в президенты РФ от «Яблока» Григория Явлинского, поскольку в уведомлении о проведении митинга не говорилось, что это будет предвыборное мероприятие. Тем самым могли быть нарушены права остальных участников гонки.
Напомним, выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта 2018 года. За главный государственный пост будут бороться восемь кандидатов: Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия Роста»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и действующий глава государства Владимир Путин, который участвует в качестве самовыдвиженца.