{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 марта 2018
Главные новости Москвы
18:52  11 марта 2018 0

В Москве задержана председатель партии «Яблоко»

IV конгресс РАПК
Эмилия Слабунова отправилась на митинг вместо Григория ЯвлинскогоФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова задержана в Останкинском районе Москвы. Она участвовала в митинге, на который ждали лидера партии Григория Явлинского.

«Задержали на митинге против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Полиции не понравилось, что я говорила о том, что скоро выборы. Сейчас в ОВД Останкино», — написала Слабунова на своей странице в Twitter.

Как объясняют в партии, изначально на митинг приглашали Григория Явлинского. Глава муниципального округа предлагал ему выступить на мероприятии «День матери в Останкино», на котором жители собирались выступить против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. Сам лидер партии принять участие не смог, поэтому туда отправилась Слабунова в качестве его доверенного лица.

Основанием для задержания стал призыв идти на выборы. Представители полиции усмотрели в этом незаконную агитацию в пользу кандидата в президенты РФ от «Яблока» Григория Явлинского, поскольку в уведомлении о проведении митинга не говорилось, что это будет предвыборное мероприятие. Тем самым могли быть нарушены права остальных участников гонки.

Напомним, выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта 2018 года. За главный государственный пост будут бороться восемь кандидатов: Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия Роста»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и действующий глава государства Владимир Путин, который участвует в качестве самовыдвиженца.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров