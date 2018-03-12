Работники ямальской почты ответили работодателю на угрозу увольнения жалобой в прокуратуру

18:02 12 марта 2018 1

«Почта России» часто становится источником жалоб Фото: Владимир Жабриков

Жалобу в прокуратуру от имени работников почтового отделения в Ноябрьске опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Письмо появилось после того, как «Почта России» заявила о проведении служебной проверки в почтовом отделении ямальского города. Так в ведомстве отреагировали на обнародованное 11 марта видео о варварской разгрузке посылок в почтовом отделении №5 Ноябрьска.

Работники «Почты России» из Ноябрьска жалуются на неоплаченные переработки в ночное время и праздничные дни и угрозы увольнением со стороны начальства Фото: группа «Происшествия Ноябрьск» соцсети ВК

В жалобе, которую разместили в группе «Происшествия Ноябрьск», сотрудники указывают факты переработки в праздничные дни и в ночное время, которую начальство отказывается оплатить, угрожая увольнением. Почтовые работники сетуют на то, что из-за постоянной переработки они не успевают вовремя обрабатывать корреспонденцию. Также они указывают, что подобная практика по неоплате сверхурочной работы тянется уже с 2013 года, а руководство не реагирует на просьбы урегулировать вопрос оплаты труда.

На опубликованном в соцсети документе отсутствуют подписи и отметки входящей регистрации. В канцелярии прокуратуры Ноябрьска не смогли ответить на вопрос агентства о том, зарегистрирован ли такой документ во входящей корреспонденции прокуратуры. В приемной прокурора также не смогли прокомментировать факт получения такой или подобной жалобы. Заместитель прокурора, к которому представителя агентства отправили за комментарием из приемной, на момент публикации новости был недоступен.

Напомним, 11 марта телеграм-канал 112 опубликовал видео, на котором работники почтового отделения в Ноябрьске разгружают посылки, кидая их на каменные ступени и пиная ногами. Видео быстро разошлось по новостным ресурсам. Сегодня «Почта России» распространила информацию о том, что в ведомстве проводят служебную проверку, а по ее результатам сотрудников ждут дисциплинарные взысканиявплоть до увольнения.