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12 марта 2018
11:03  12 марта 2018 2

«Почта России» пригрозила уволить тех, кто пинками разгружал посылки на Ямале. ВИДЕО

Клипарт, всего понемногу, спецмашина, почта россии
Меры будут приняты в ближайшее времяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Почта России» начала служебную проверку в отделении связи в Ноябрьске (ЯНАО) после появления в Сети скандального ролика с разгрузкой корреспонденции. Виновного в разгрузке посылок «на пинках» обещают наказать «вплоть до увольнения».

«В связи с ремонтом в отделении почтовый обмен осуществляется через центральный вход. По результатам проверки в отношении сопровождающего, осуществляющего обмен, будут применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. С почтовыми работниками будет проведен дополнительный инструктаж по соблюдению требований Правил обмена почтой», — сообщила «URA.RU» глава направления по корпоративным коммуникациям по макрорегиону Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина.

Видеозапись процесса разгрузки почтового фургона в Ноябрьске появилось в Сети 10 марта. На кадрах мешки с корреспонденцией выбрасывают из машины на крыльцо, после чего с шутками и прибаутками запинывают внутрь помещения. Публикация вызвала крайне резкие комментарии пользователей.

Владимир Васин
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