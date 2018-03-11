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11 марта 2018
10 марта 2018
04:28  11 марта 2018 0

На Ямале «Почта России» показала «бережное» обращение с посылками и бандеролями. ВИДЕО

На записи виден фургон, из которого происходит разгрузкаФото: скриншот видео, Youtube

Похоже, «Почте России» в очередной раз придется объясняться за действия своих сотрудников. Видеозапись разгрузки почтового фургона в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа в субботу, 10 марта, была опубликована в сети Интернет.

В комментарии к видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале «112» говорится, в частности, что примерное время происходящего — около 11:00 10 марта. «Примерно так к вам „спешат“ ваши посылки с AliExpress, — комментирует видео администратор канала. — Остается надеяться, что дядюшка Джинхэй положит побольше поролона».

Мешки с корреспонденцией швыряют из машины с надписью «Почта России» на крыльцо пока неустановленного помещения. После этого мужчины с шутками и комментариями запинывают мешки внутрь здания. Являются ли данные граждане сотрудниками ФГУП, пока не установлено.

Стоит отметить, что странное обращение сотрудников «Почты России» с ценными отправлениями уже не раз вызывало вопросы у граждан. Так, в декабре прошлого года уральцев возмутила выгрузка посылок на перрон в Тюмени. Впрочем, справедливости ради, почтовики зачастую оказываются не виноваты в случившемся. Например, на Камчатке в конце прошлого года летчики начали выруливать на летном поле, не убедившись, что груз убран. В результате, как писало URA.RU, груз из посылок и бандеролей сдуло реактивным потоком.

Евгений Александров
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