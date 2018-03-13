В Тюмени раскрыли сговор трех компаний на сумму 230 миллионов рублей

Арбитражный суд Тюменской области поддержал позицию регионального УФАС России, которое раскрыло сговор трех компаний. Руководители предприятий договорились между собой, чтобы поочередно выигрывать торги на поставку медицинских товаров. Общий доход от сговора составил порядка 230 млн рублей.
В сговоре принимали участие три компании — ООО «ОРИСтехник», ООО «Цертус» и ООО «Сибтехстандарт». В ходе расследования выяснилось, что между руководителями предприятий были родственные и деловые связи.
Компании, заявляясь на торги, действовали по заранее оговоренной схеме. Каждому предприятию отводилась своя роль: «компания-победитель» и «компания-статист». В последующем роли менялись. На аукционе «компания-статист» заявляла первое ценовое предложение, затем свою цену предлагала «компания-победитель». В свою очередь «компания-статист» цену своего предложения не снижала, она вела себя пассивно. В результате победителем торгов становилось то предприятие, роль которого была определена заранее. «Таким образом, одна из компаний принимала участие в торгах лишь номинально, с целью имитации конкуренции», — пояснили в УФАС России по Тюменской области.
Такие действия компаний признали нарушением закона о «Защите конкуренции» в части заключения устного соглашения, которое было направлено на поддержание цен на торгах. В результате на ООО «ОРИСтехник» наложили штраф в 22 млн рублей. Остальные компании ко времени расследования были уже ликвидированы.
Однако компания «ОРИСтехник» не согласилась с решением регионального УФАС России, после чего обратилась в Арбитражный суд Тюменской области. По мнению компании, орган не доказал взаимную выгоду от сговора. Однако суд поддержал позицию антимонопольного органа, оставив его решение в силе. Ранее сговору югорских строителей помешали застройщики из Москвы.