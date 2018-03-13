20:19 13 марта 2018 0

Количество ветхого жилья в регионе растет Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале готовятся к реализации новой региональной программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья. В ближайшие восемь лет власти региона планируют снести более 700 тысяч квадратов старого жилья и переселить в новостройки около 17 тысяч ямальских семей. Однако ситуация с «аварийками» в регионе остается напряженной. Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказал директор регионального департамента строительства Юрий Теряев.

Глава депстроя отметил, что с 2010 года в регионе в рамках «майских указов» президента и региональных программ было снесено 436 тысяч квадратных метров старого жилфонда. При этом общее количество ветхого и аварийного жилья в округе увеличилось с 850 тыс. до 1,2 млн квадратных метров. По словам Юрия Теряева, большая часть этого жилья строилась как временное еще во времена старта освоения севера, начиная с 40-х годов прошлого столетия.

По новой программе планируется ежегодно направлять на расселение около шести миллиардов рублей. При наличии средств в бюджете на программу будет выделяться дополнительное финансирование. На данный момент в стадии строительства на Ямале находится уже 185 домов площадью более 350 тыс. квадратных метров.

Юрий Теряев подчеркнул, что в последние годы на федеральном уровне ужесточились меры по контролю за качеством строительства. Это позволит исключить сдачу в эксплуатацию бракованных объектов. Аналогичная ситуация, напомним, случилась в Новом Уренгое с домом по адресу Крайняя, 5. Сразу после заселения новостройка «поплыла», в стенах образовались огромные сквозные трещины. Жильцов пришлось экстренно расселять в новое жилье из-за угрозы обрушения здания. В ходе экспертизы выяснилось, что дом был построен с многочисленными и значительными нарушениями.