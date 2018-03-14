СМИ узнали, кому завещал свои миллиарды основатель IKEA

06:27 14 марта 2018 0

Часть завещания отойдет детям Ингвара Кампрада ФОТО: Wikimedia Commons, Ministry of Enterprise, Energy and Communications of Sweden

Часть состояния основателя известного шведского бренда IKEA Ингвара Кампрада, согласно его завещанию, отойдет детям, а другая будет использована в качестве финансирования различных проектов в Северной Швеции. Об этом журналистам рассказал глава корпоративного Фонда Пер Хеггенес.

«Ингвар Кампрад всегда интересовался провинцией Норрланд и часто бывал там. Он хотел, чтобы молодежь жила там и не была вынуждена уезжать оттуда», — заявил Хеггенес.

Деньги, которые завещал миллиардер, поступят на счет Фонда семьи Кампрад, созданный в 2011 году для поддержки проектов в области сельской местности, социального развития, здоровья, а также предпринимательства. Состояние фонда оценивается в 4,7 миллиардов крон, сообщает «Экономика сегодня».

Ингвар Кампрад, напомним, скончался в Швеции 27 января на 92-м году жизни. Миллиардер умер во сне в своем доме.