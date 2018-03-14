{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 марта 2018
13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Тюменской области
19:38  14 марта 2018 0

Энергетики проведут бесплатные уроки для тюменцев

Открытие центра обслуживания клиентов Суэнко. Тюмень
В компании «СУЭНКО» всем желающим расскажут о процедуре техприсоединенияФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени состоятся семинары компании ПАО «СУЭНКО», на которых всем желающим расскажут о процедуре технологического присоединения к сети. Участников также познакомят с возможностями сайта компании.

Бесплатные уроки пройдут в Центре обслуживания клиентов по адресу ул. Северная, д. 32 А (рядом с ТРЦ «Гудвин»). При этом 15 марта в 8-30 часов состоится занятие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 20 марта в 18-00 энергетики пообщаются с физическими лицами. Специалисты расскажут, какие этапы проходит заявка на технологическое присоединение, как правильно оформить документы, какие справки необходимо собрать для подключения, про возможность использования электронно-цифровой подписи, а также ответят на вопросы потребителей.

Особое внимание будет уделено использованию электронного Личного кабинета на сайте suenco.ru, где потребитель может подать заявку и пройти процесс техприсоединения, не посещая офис компании. Справки по поводу мероприятия можно получить по телефону 8-800-700-86-72 и на сайте suenco.ru.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров