Энергетики проведут бесплатные уроки для тюменцев

19:38 14 марта 2018 0

В компании «СУЭНКО» всем желающим расскажут о процедуре техприсоединения Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени состоятся семинары компании ПАО «СУЭНКО», на которых всем желающим расскажут о процедуре технологического присоединения к сети. Участников также познакомят с возможностями сайта компании.

Бесплатные уроки пройдут в Центре обслуживания клиентов по адресу ул. Северная, д. 32 А (рядом с ТРЦ «Гудвин»). При этом 15 марта в 8-30 часов состоится занятие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 20 марта в 18-00 энергетики пообщаются с физическими лицами. Специалисты расскажут, какие этапы проходит заявка на технологическое присоединение, как правильно оформить документы, какие справки необходимо собрать для подключения, про возможность использования электронно-цифровой подписи, а также ответят на вопросы потребителей.

Особое внимание будет уделено использованию электронного Личного кабинета на сайте suenco.ru, где потребитель может подать заявку и пройти процесс техприсоединения, не посещая офис компании. Справки по поводу мероприятия можно получить по телефону 8-800-700-86-72 и на сайте suenco.ru.