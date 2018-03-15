СМИ: Излишняя эмоциональность Собчак связана с ее беременностью

00:28 15 марта 2018 0

Во время последних дебатов Собчак расплакалась и ушла из студии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак ждет второго ребенка. Только этим можно объяснить ее излишне эмоциональные реакции во время последних предвыборных дебатов, сообщает Telegram-канал Методичка.

«Вы знаете, прекрасным завершением предвыборной кампании была бы беременность Ксении Собчак вторым ребенком, — цитируют „Дни.ру“ члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна. — Вот уже и эмоциональный фон у нее зашкаливает, и в слезах она покинула дебаты. А на самом деле, ведь это может быть правдой». По словам эксперта, если Собчак действительно беременна, то не остается ничего, как просто порадоваться за нее и ее супруга Максима Виторгана.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что во время дебатов на телеканале «Россия-1» 14 марта кандидат в президенты Ксения Собчак не смогла сдержать слез и покинула студию. Причиной стало неуважительное поведение по отношению к ней со стороны оппонентов, которые все время ее перебивали.

Напомним, выборы президента РФ пройдут уже в ближайшее воскресенье, 18 марта. Избирателям предстоит проголосовать за одного из восьми кандидатов. Это Павел Грудинин (КПРФ), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), самовыдвиженец Владимир Путин, Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Борис Титов («Партия Роста»).