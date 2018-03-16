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Главные новости Тюменской области
09:02  16 марта 2018 0

В Тюмени уволили инспектора ДПС, который разрешил знакомым ездить с поддельными номерами

Зимняя Москва, правила дорожного движения, гибдд, пдд, дорожная инспекция, дпс
Сотрудник ГИБДД использовал служебное положение не по назначениюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени уволили сотрудника ГИБДД — он не привлекал знакомых ему водителей к административной ответственности за правонарушения. Решение, которое пока не вступило в силу, вынес Ленинский районный суд. Он не удовлетворил иск полицейского о восстановлении по службе.

Инспектор ДПС был уволен «за утрату доверия» приказом командира полка, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда. С 8 декабря 2016 года по 2 марта 2017 года полицейский, используя служебное положение, помогал работе некой организации и допускал к эксплуатации грузовики Shaanxi с аннулированной госрегистрацией и поддельными госномерами.

Ранее в Екатеринбурге под суд попал полицейский, который вымогал 300 тысяч рублей у предпринимательницы за изъятую партию алкоголя. Он составил фиктивный административный протокол о нарушении предпринимательской деятельности, писало «URA.RU». Бывшего участкового обвинили в получении взятки за бездействие.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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