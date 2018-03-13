{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:29  13 марта 2018 3

Полицейский с Урала вымогал 300 тысяч за изъятый алкоголь

Клипарт. Разное (Часть 2). Магнитогорск, алкоголь, красное белое, магазин, кеги
Полицейский потребовал выкуп за алкогольФото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге попал под суд бывший старший участковый уполномоченный отдела полиции № 7, который вымогал 300 тысяч рублей у предпринимательницы. После разоблачения полицейский был уволен за то, что опорочил честь мундира.

«Он обвиняется по статьям «получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение бездействия, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог», — рассказала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

«Выявили нерадивого сотрудника полиции, о котором идёт речь, сыщики подразделения собственной безопасности регионального полицейского главка. Участковый из системы МВД был уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель за упущение в работе по антикоррупционной составляющей с личным составом — привлечён к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По версии следствия, участковый изъял у индивидуального предпринимателя партию алкоголя. А после этого потребовал 300 тысяч рублей выкупа за возврат товара. При этом составил фиктивный административный протокол о нарушении предпринимательской деятельности. Управляющая магазином сообщила о вымогательстве в полицию. После того, как она перечислила на банковскую карту полицейского 50 тысяч рублей, его задержали. Бывшему участковому грозит до 12 лет лишения свободы.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров