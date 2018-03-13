Полицейский с Урала вымогал 300 тысяч за изъятый алкоголь

13:29 13 марта 2018 3

Полицейский потребовал выкуп за алкоголь Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге попал под суд бывший старший участковый уполномоченный отдела полиции № 7, который вымогал 300 тысяч рублей у предпринимательницы. После разоблачения полицейский был уволен за то, что опорочил честь мундира.

«Он обвиняется по статьям «получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение бездействия, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог», — рассказала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

«Выявили нерадивого сотрудника полиции, о котором идёт речь, сыщики подразделения собственной безопасности регионального полицейского главка. Участковый из системы МВД был уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель за упущение в работе по антикоррупционной составляющей с личным составом — привлечён к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По версии следствия, участковый изъял у индивидуального предпринимателя партию алкоголя. А после этого потребовал 300 тысяч рублей выкупа за возврат товара. При этом составил фиктивный административный протокол о нарушении предпринимательской деятельности. Управляющая магазином сообщила о вымогательстве в полицию. После того, как она перечислила на банковскую карту полицейского 50 тысяч рублей, его задержали. Бывшему участковому грозит до 12 лет лишения свободы.