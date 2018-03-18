В Курганской области огласили первые итоги выборов президента

В Курганской области избирком огласил предварительные итоги выборов президента России 18 марта. На 23:00 по местному времени обработано 58% бюллетеней, без учета результатов по Кургану, передает корреспондент «URA.RU».
По предварительным итогам, голоса распределились следующим образом. Действующий глава государства Владимир Путин набрал в Зауралье 74,4% голосов. Его ближайший соперник — кандидат от КПРФ Павел Грудинин — получил 12,92% голосов. Далее идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 8,91%.
Ксения Собчак, баллотировавшаяся от партии «Гражданская инициатива», набрала 0,87%. Также менее одного процента у Григория Явлинского («Яблоко»), Бориса Титова («Партия Роста»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»).
Всего на территории области работало 994 избирательных участка. Явка на 18:00 составила 57,02%, что на 2% ниже уровня 2012 года — 59,03%. Серьезных нарушений во время голосования выявлено не было.