Общество ЖКХ и Городская среда В курганском городе закончили ремонт центральной площади. Фото 23 ноября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 + Ремонт завершен на площади в Петухово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Петухово Курганской области закончили ремонт центральной площади. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской площади. Проект благоустройства общественного пространства стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проходившего в 2023 году. «В Петухово завершили реализацию масштабного проекта по созданию ряда благоустроенных общественных пространств „Петуховские узоры“. Благодаря проекту в центре города появились новые функциональные зоны, спортивные и детские площадки, арт-объекты. Также на территории установили торговые павильоны и кафе», — сообщили в telegram-канале правительства. Концепцию проекту задал своим обликом особняк купца Андрея Дегтярева, построенный владельцем в 1900 году. Более чем за 100 лет особняк пришел в негодность, в настоящий момент в Петухово идет строительство нового здания, на которое выделено восемь миллионов рублей. Дом-музей войдет в туристический маршрут «Связывая времена и пространства города Петухово». На площади Петухово появились новые функциональные зоны Правительство Курганской области, «ВКонтакте» Дом-музей войдет в туристический маршрут Правительство Курганской области, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Петухово Курганской области закончили ремонт центральной площади. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской площади. Проект благоустройства общественного пространства стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проходившего в 2023 году. «В Петухово завершили реализацию масштабного проекта по созданию ряда благоустроенных общественных пространств „Петуховские узоры“. Благодаря проекту в центре города появились новые функциональные зоны, спортивные и детские площадки, арт-объекты. Также на территории установили торговые павильоны и кафе», — сообщили в telegram-канале правительства. Концепцию проекту задал своим обликом особняк купца Андрея Дегтярева, построенный владельцем в 1900 году. Более чем за 100 лет особняк пришел в негодность, в настоящий момент в Петухово идет строительство нового здания, на которое выделено восемь миллионов рублей. Дом-музей войдет в туристический маршрут «Связывая времена и пространства города Петухово». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям