22 ноября 2024

В курганском городе закончили ремонт центральной площади. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, объезд, ремонт дороги
Ремонт завершен на площади в Петухово Фото:

В Петухово Курганской области закончили ремонт центральной площади. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской площади. Проект благоустройства общественного пространства стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проходившего в 2023 году.

«В Петухово завершили реализацию масштабного проекта по созданию ряда благоустроенных общественных пространств „Петуховские узоры“. Благодаря проекту в центре города появились новые функциональные зоны, спортивные и детские площадки, арт-объекты. Также на территории установили торговые павильоны и кафе», — сообщили в telegram-канале правительства.

Концепцию проекту задал своим обликом особняк купца Андрея Дегтярева, построенный владельцем в 1900 году. Более чем за 100 лет особняк пришел в негодность, в настоящий момент в Петухово идет строительство нового здания, на которое выделено восемь миллионов рублей. Дом-музей войдет в туристический маршрут «Связывая времена и пространства города Петухово».

На площади Петухово появились новые функциональные зоны
На площади Петухово появились новые функциональные зоны
Дом-музей войдет в туристический маршрут
Дом-музей войдет в туристический маршрут

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В Петухово Курганской области закончили ремонт центральной площади. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской площади. Проект благоустройства общественного пространства стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проходившего в 2023 году. «В Петухово завершили реализацию масштабного проекта по созданию ряда благоустроенных общественных пространств „Петуховские узоры“. Благодаря проекту в центре города появились новые функциональные зоны, спортивные и детские площадки, арт-объекты. Также на территории установили торговые павильоны и кафе», — сообщили в telegram-канале правительства. Концепцию проекту задал своим обликом особняк купца Андрея Дегтярева, построенный владельцем в 1900 году. Более чем за 100 лет особняк пришел в негодность, в настоящий момент в Петухово идет строительство нового здания, на которое выделено восемь миллионов рублей. Дом-музей войдет в туристический маршрут «Связывая времена и пространства города Петухово».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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