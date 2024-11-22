В Петухово Курганской области закончили ремонт центральной площади. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской площади. Проект благоустройства общественного пространства стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проходившего в 2023 году.
«В Петухово завершили реализацию масштабного проекта по созданию ряда благоустроенных общественных пространств „Петуховские узоры“. Благодаря проекту в центре города появились новые функциональные зоны, спортивные и детские площадки, арт-объекты. Также на территории установили торговые павильоны и кафе», — сообщили в telegram-канале правительства.
Концепцию проекту задал своим обликом особняк купца Андрея Дегтярева, построенный владельцем в 1900 году. Более чем за 100 лет особняк пришел в негодность, в настоящий момент в Петухово идет строительство нового здания, на которое выделено восемь миллионов рублей. Дом-музей войдет в туристический маршрут «Связывая времена и пространства города Петухово».
На площади Петухово появились новые функциональные зоны
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В Петухово Курганской области закончили ремонт центральной площади. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской площади. Проект благоустройства общественного пространства стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проходившего в 2023 году. «В Петухово завершили реализацию масштабного проекта по созданию ряда благоустроенных общественных пространств „Петуховские узоры“. Благодаря проекту в центре города появились новые функциональные зоны, спортивные и детские площадки, арт-объекты. Также на территории установили торговые павильоны и кафе», — сообщили в telegram-канале правительства. Концепцию проекту задал своим обликом особняк купца Андрея Дегтярева, построенный владельцем в 1900 году. Более чем за 100 лет особняк пришел в негодность, в настоящий момент в Петухово идет строительство нового здания, на которое выделено восемь миллионов рублей. Дом-музей войдет в туристический маршрут «Связывая времена и пространства города Петухово».