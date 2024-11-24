Украина может полностью лишиться своих территорий в Донецкой народной республике до наступления зимы. Об этом сообщил украинский командир взвода батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач.
«До конца текущего месяца Киев может утратить контроль над соответствующими территориями ДНР», — заявил Деркач. Его слова приводит «Ридус». Он также предсказал, что за освобождением региона могут последовать переговоры между Киевом и Москвой и возможная заморозка конфликта. Помимо этого, командир отметил, что ВСУ необходимо продолжать бороться, чтобы избежать военных действий на западной и центральной Украине, а также в таких городах, как Днепр.
Ранее о возможной заморозке украинского конфликта также говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он предлагал отложить обсуждение вступления Украины в НАТО на десять лет и создать демилитаризованную зону в Донбассе с международными войсками. Однако в Кремле такую идею не оценили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России важно достичь своих целей в конфликте на Украине, его «заморозка» не подойдет, передает «Национальная служба новостей».
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