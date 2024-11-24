Россия запустит прямые авиарейсы в новые страны

Россия планирует запустить прямые рейсы в азиатские страны и внедрить там платежную систему «Мир» для более комфортного пребывания российских туристов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Россия считает востребованным расширение маршрутной сети на государства региона [Азии]», — заявил Руденко. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что россиянам было бы также удобнее пользоваться картой «Мир» и оплачивать ею покупки. По этой причине Россия также рассматривает возможность внедрение данной платежной системы в азиатских странах.
По словам заместителя министра, на данный момент российские авиакомпании уже выполняют прямые рейсы в такие страны, как Вьетнам, Индонезия и Таиланд. Это способствует увеличению туристического потока из России в эти регионы, подчеркнул он.
Ранее стало известно, что российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию. Замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин сообщил, что для запуска прямых рейсов необходимо получить согласие наземных служб аэропортов этой страны на обслуживание и заправку российских самолетов. Также полеты будут зависеть от экономической целесообразности для перевозчиков и интереса туристов, передает «Национальная служба новостей». Малайзия одна из стран, для полета в которую требуется только загранпаспорт.
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