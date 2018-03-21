На Ямале полицейский свел счеты с жизнью

В городе Тарко-Сале (Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа) 38-летний помощник участкового уполномоченного полиции найден мертвым в своей квартире. Тело мужчины обнаружила его супруга.
Факт гибели сотрудника правоохранительных органов подтвердили в региональном следственном управлении СК РФ, сообщает «Север-пресс». В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они опросили членов семьи погибшего, родных и соседей, после чего назначили ряд экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сотрудница уголовного розыска в Свердловской области свела счеты с жизнью после возбуждения уголовного дела. Ее обвинили в краже двухлетней давности на сумму 320 тысяч рублей, писало «URA.RU». Также в 2016 году с собой покончил сотрудник Федеральной налоговой службы. Как писал сайт «Подмосковье сегодня», мужчина оставил предсмертную записку.