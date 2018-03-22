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22 марта 2018
14:04  22 марта 2018 0

Француз проиграл иск о плагиате к Киркорову на 15 миллионов

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, киркоров филипп
Певец уверен, что ничего не кралФото: depositphotos.com © URA.RU

Московский суд отказал в удовлетворении иска музыканта Жильбера Синуэ к певцу Филиппу Киркорову. Француз обвинял россиянина в нарушении авторских прав в песне «Шелковая нить».

«Дело мы проиграли, будем обжаловать», — сообщил адвокат истца Игорь Трунов. При этом правозащитник пояснил агентству РАПСИ, что предметом спора является песня Киркорова «Шелковая нить», настоящим автором которой является француз Синуэ. В оригинале композиция известна под названием «Helwa ya Baladi». «Но никаких официальных договоров с Синуэ они не заключали, разрешение на использование музыки и перевод текста им правообладатель не давал. Было допущено грубое и умышленное нарушение авторских прав Синуэ», — уточнил юрист. Он добавил, что ответчики — ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» и «Первое музыкальное издательство» — не скрывают использование оригинала.

В октябре 2017 года Синуэ обвинил Киркорова в плагиате песни и потребовал 15,5 миллионов рублей. Новость об иске вызвала смех у эстрадного исполнителя. «Кто подает? Трунов? До свидания!» — заявил певец «Национальной службе новостей».

Наталья Михалева
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