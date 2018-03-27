Тюменский индустриальной университет и правительство Тюменской области реализуют масштабную программу по обновлению общежитий вуза. В них для студентов планируют создать современные комфортные зоны.
В 16 университетских общежитиях сейчас проживают 5222 человека, из них 4070 студентов (491 иностранных студентов — представители 30 стран). «Все нуждающиеся в жилье — студенты очной формы обучения — обеспечены местами, в том числе студенты из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Создан резерв на 200 койко-мест», — рассказала и. о. ректора ТИУ Вероника Ефремова. Сейчас ремонтируется 134 койко-места в пяти общежитиях.
При этом губернатор Владимир Якушев считает, что нужно изменить концепцию и не просто проводить текущий ремонт, а «создавать комфортную среду для жизни и общения студентов». «Важно, чтобы в Тюменском индустриальном университете были созданы условия, которые будут способствовать хорошей учебе и проявлению талантов и способностей молодых людей», — сказал глава региона. Он поручил произвести расчеты и выделить средства на обновление общественных зон в общежитиях вуза (комнаты отдыха, тренажерные залы, санузлы, прачечные и кухонные блоки).
Начальник Управления капитального ремонта и строительства ТИУ Александр Форосевич рассказал, что сейчас в университете готовят все необходимые расчеты, а Институт архитектуры и дизайна ТИУ разработал концепцию дизайн-проекта будущих комфортных зон в общежитиях — рабочие варианты уже готовы. В департаменте образования эту концепцию утвердили. «По итогу мы сделаем презентацию, которую представим губернатору Тюменской области, а пока составляем исходную техническую документацию для утверждения и выделения средств. Контрольная точка — 10 апреля, к этой дате мы приведем все в „товарный вид“», — поделился Форосевич.